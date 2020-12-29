В Харькове водитель и пассажиры силой "выкидывали" из салона пенсионера (видео)

В Харькове в маршрутке №209 водитель и пассажиры пытались силой вытолкнуть пенсионера, который зашел в транспорт последним. Водитель пришел в бешенство от того, что пожилой мужчина не садился, а стоял рядом со своим местом. Дело в том, что пожилой мужчина не мог этого сделать по состоянию здоровья, о чем и сказал маршрутчику.
Как сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков", водитель начал ругаться матом на дедушку и попросил помочь другого пассажира выдворить его из транспорта. Остальные пассажиры, вместо того чтобы как-то заступиться за дедушку, просто поддерживали водителя, желая смерти пенсионеру.
В комментариях между украинцами возник спор, прав ли водитель.
Как мы писали ранее, в Одессе водитель маршрутки набросился на пассажира с кулаками и избил его. Причина состоит в том, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью.