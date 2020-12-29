У Харкові водій і пасажири силою "викидали" з салону пенсіонера (відео)

У Харкові в маршрутці №209 водій і пасажири намагалися силою виштовхнути пенсіонера, який зайшов у транспорт останнім. Водій прийшов в сказ від того, що літній чоловік не сідав, а стояв поруч зі своїм місцем. Річ у тому, що літній чоловік не міг цього зробити за станом здоров'я, про що і сказав маршрутнику.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Труха Харків", водій почав лаятися матом на дідуся і попросив допомогти іншого пасажира видворити його з транспорту. Інші пасажири, замість того, щоб заступитися за дідуся, просто підтримували водія, бажаючи смерті пенсіонеру.

В коментарях між українцями виник спір, прав чи водій.

Кількість пасажирів одно кількістю сидячих місць. В чому проблема? Якщо водій дегенерат, а якщо він працює водієм він за визначенням дегенерат підняв руку на людину, чому це тварина не тільки не в СІЗО, але ще й отримує широку підтримку від інших рогулів?

Скотів вистачає і в маршрутці і в машинах. Успішність для кожного своя. У когось по три вищих і він в маршрутці, а хтось школу ледве закінчив і на лексусі. Хтось купив квартиру і виховав дітей, їде в маршрутці, а хтось орендує квартиру і не хоче турбот з дітьми, а їде на крутій машині в кредиті. Хто успішніший???

Так що ж це за звірі?Взагалі спаскудився народ!

Ні, він повинен, коли всі їдуть з роботи (час практично не передбачуване) впиратися рогом. Та й раз хворий, є стаціонар.

Як ми писали раніше, в Одесі водій маршрутки накинувся на пасажира з кулаками і побив його. Причина полягає в тому, що чоловік хотів розрахуватися за проїзд дрібними грошима.