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У Харкові померла породілля від ускладнень COVID-19: дитину вдалося врятувати

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Харків, Середа 29 вересня 2021 18:32
У Харкові померла породілля від ускладнень COVID-19: дитину вдалося врятувати Колаж РБК-Україна: у Харкові померла породілля через COVID-19
Автор: Роман Мирончук

У Харківській обласній клінічній лікарні померла породілля, яка більше тижня перебувала на лікуванні. Причиною смерті жінки стали ускладнення від COVID-19.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook.

У Олени були вражені легені на 100%. Жінка перебувала на штучній вентиляції легенів, але її серце не витримало.

"З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку і лікування її малюка", - написала волонтер.

У Харкові померла породілля від ускладнень COVID-19: дитину вдалося врятувати

У Харкові померла породілля Олена (фото: facebook.com/popova.natali)

Нагадаємо, в Миколаєві померла ще одна породілля від ускладнень COVID-19. За життя 26-річної пацієнтки медики боролися два тижні, але всі зусилля лікарів, на жаль, не принесли позитивного результату.

На погіршення її стану, зокрема, справив негативний вплив цукровий діабет. Лікарям вдалося врятувати її дитину. Це була друга вагітність жінки

Вона була з Херсона, а в Миколаєві спостерігалася в лікарні за домовленістю.

Ми також писали про те, що молода мешканка Тернополя померла від наслідків коронавірусу. При цьому рідні звинувачують у всьому медиків. 26-річна Зоряна потрапила в лікарню на 7 місяці вагітності і їй провели екстрений кесарів розтин.

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Харків Коронавірус
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