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В Николаеве умерла еще одна роженица от осложнений COVID-19: ребенка удалось спасти

Новина українською → Николаев, Вторник 04 мая 2021 15:48
В Николаеве умерла еще одна роженица от осложнений COVID-19: ребенка удалось спасти Коллаж РБК-Украина: в Николаеве умерла роженица из-за осложнений от COVID-19
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве в больнице умерла роженица от последствий коронавирусной болезни - за жизнь 26-летней пациентки медики боролись две недели, однако все усилия врачей оказались тщетны.

Об этом 4 мая передает издание "СВІДОК.info".

По словам начальницы городского управления здравоохранения в Николаевском горсовете Ирины Шамрай, новорожденного удалось спасти.

Сообщается, что это была вторая беременность женщины.

На осложнение ее состояния, в частности, повлиял сопутствующий сахарный диабет.

В течение 14 дней врачи пытались спасти роженицу, по данному случаю неоднократно собирались консилиумы на местном и государственном уровне.

"Однако состояние пациентки было слишком тяжелым, чтобы ей помочь. Спасти удалось только ребенка", - говорится в публикации.

Сама женщина была из Херсона, а в Николаеве наблюдалась в больнице по договоренности.

Ранее сообщалось, что в апреле в Николаеве от осложнений COVID-19 умерла роженица из Вознесенска, которая вынашивала двойню, при этом новорожденные - живы, и остались под наблюдением медиков. Кроме того, в больнице скончалась еще одна роженица из Николаева.

Также мы писали о том, что перед этим на Закарпатье из-за коронавируса умерла роженица, а муж покойной в смерти жены обвиняет медиков.

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