В Николаеве умерла еще одна роженица от осложнений COVID-19: ребенка удалось спасти

В Николаеве в больнице умерла роженица от последствий коронавирусной болезни - за жизнь 26-летней пациентки медики боролись две недели, однако все усилия врачей оказались тщетны.

Об этом 4 мая передает издание " СВІДОК.info ".

По словам начальницы городского управления здравоохранения в Николаевском горсовете Ирины Шамрай, новорожденного удалось спасти.

Сообщается, что это была вторая беременность женщины.

На осложнение ее состояния, в частности, повлиял сопутствующий сахарный диабет.

В течение 14 дней врачи пытались спасти роженицу, по данному случаю неоднократно собирались консилиумы на местном и государственном уровне.

"Однако состояние пациентки было слишком тяжелым, чтобы ей помочь. Спасти удалось только ребенка", - говорится в публикации.

Сама женщина была из Херсона, а в Николаеве наблюдалась в больнице по договоренности.