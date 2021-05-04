В Николаеве умерла еще одна роженица от осложнений COVID-19: ребенка удалось спасти
В Николаеве в больнице умерла роженица от последствий коронавирусной болезни - за жизнь 26-летней пациентки медики боролись две недели, однако все усилия врачей оказались тщетны.
Об этом 4 мая передает издание "СВІДОК.info".
По словам начальницы городского управления здравоохранения в Николаевском горсовете Ирины Шамрай, новорожденного удалось спасти.
Сообщается, что это была вторая беременность женщины.
На осложнение ее состояния, в частности, повлиял сопутствующий сахарный диабет.
В течение 14 дней врачи пытались спасти роженицу, по данному случаю неоднократно собирались консилиумы на местном и государственном уровне.
"Однако состояние пациентки было слишком тяжелым, чтобы ей помочь. Спасти удалось только ребенка", - говорится в публикации.
Сама женщина была из Херсона, а в Николаеве наблюдалась в больнице по договоренности.
Ранее сообщалось, что в апреле в Николаеве от осложнений COVID-19 умерла роженица из Вознесенска, которая вынашивала двойню, при этом новорожденные - живы, и остались под наблюдением медиков. Кроме того, в больнице скончалась еще одна роженица из Николаева.
Также мы писали о том, что перед этим на Закарпатье из-за коронавируса умерла роженица, а муж покойной в смерти жены обвиняет медиков.