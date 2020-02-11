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В Харькове умер ребенок: врачи вовремя не диагностировали серьезное осложнение

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 17:29
В Харькове умер ребенок: врачи вовремя не диагностировали серьезное осложнение
В Харькове умер ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Ребенок скончался вероятнее всего от осложнений после ОРВИ

В Харькове внезапно скончался 12-летний ребенок. По словам родителей, он болел обычным ОРВИ, но ему резко стало плохо и врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, мальчик скончался от острой пневмонии.

Как рассказали изданию "Город Х" жители Черкасская Лозовая, в которой произошла трагедия, мальчик до этого несколько дней болел. Его осматривал врач, но пневмонию у него не заподозрил.

"В воскресенье мальчику резко стало плохо. Ему вызвали "скорую". Госпитализировали его или нет, не знаю. Но факт в том, что ребенок умер от пневмонии, которую лечащий врач не смог вовремя диагностировать", - сообщила знакомая пострадавшей семьи.

В Харьковской областной госадминистрации подтвердили, что скончался 12-летний ребенок, но детали разглашать не стали.

"Ребенок умер 9 февраля. Прибывшая на место "скорая" лишь зафиксировала факт смерти мальчика. На данный момент говорить о причине смерти мы не можем, так как еще нет официального заключения судмедэкспертизы", - отметили в пресс-службе ХОГА.

Как рассказали изданию источники в больнице, за несколько дней до трагедии, родители обращались к врачу, но медик не нашел никаких опасных симптомов.

"У ребенка был насморк, ОРВИ – ничего такого, что вызывало бы опасения. Через несколько дней у мальчика резко поднялась температура и он умер. Семья нормальная, ребенок без каких-либо хронических болезней", - сообщили врачи.

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