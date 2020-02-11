ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові померла дитина: лікарі вчасно не діагностували серйозне ускладнення

STYLERЖиття    11.02.2020 - 17:29
У Харкові померла дитина: лікарі вчасно не діагностували серйозне ускладнення
У Харкові померла дитина (Колаж РБК-Україна)

Дитина померла найімовірніше від ускладнень після ГРВІ

У Харкові раптово померла 12-річна дитина. За словами батьків, хлопчик хворів на звичайне ГРВІ, але йому різко стало погано і лікарі не змогли його врятувати. За попередніми даними, хлопчик помер від гострої пневмонії.

Як розповіли виданню "Місто Х" жителі Черкаська Лозова, в якій сталася трагедія, хлопчик до цього кілька днів хворів. Його оглядав лікар, але пневмонію у нього не запідозрив.

"У неділю хлопчикові різко стало погано. Йому викликали "швидку". Госпіталізували його чи ні, не знаю. Але факт в тому, що дитина померла від пневмонії, яку лікар не зміг вчасно діагностувати", - повідомила знайома потерпілої родини.

В Харківській обласній держадміністрації підтвердили, що померла 12-річна дитина, але деталі розголошувати не стали.

"Дитина померла 9 лютого. Прибула на місце "швидка" лише зафіксувала факт смерті хлопчика. На даний момент говорити про причини смерті ми не можемо, оскільки ще немає офіційного висновку судмедекспертизи", - відзначили в прес-службі ХОДА.

Як розповіли виданню джерела в лікарні, за кілька днів до трагедії, батьки зверталися до лікаря, але медик не знайшов ніяких небезпечних симптомів.

"У дитини був нежить, ГРВІ – нічого такого, що викликало б побоювання. Через кілька днів у хлопчика різко піднялася температура і він помер. Сім'я нормальна, дитина без яких-небудь хронічних хвороб", - повідомили лікарі.

Серце розривається: новонароджена дочка Мілли Йовович екстрено госпіталізована Це не норма: медики розповіли, які болі в грудях можуть бути небезпечними
Новини України болезньсмерть ребенкаГрип
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся