В Харькове на улице заметили экзотических животных: неожиданные гости попали на видео

В Харькове 5 августа заметили на улице верблюдов. Экзотические животные спокойно прогуливались вдоль дороги в районе Окружной.

Видео с животными опубликовали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

В Харькове верблюды гуляли вдоль Окружной

На видеоролике показаны два верблюда, которые идут одни вдоль дороги. Судя по всему, человека рядом с ними нет, либо он просто не попал в кадр. Очевидцы засняли на видео экзотических для наших широт животных и выложили в сеть.

Пока что остается неясным, что делали верблюды на улицах Харькова и кто за это несет ответственность.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Саперно-Слободской местные жители наблюдали лося. Животное разгуливало вдоль дороги и бросалось под колеса машин.

Также мы сообщали, что в Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.