У Харкові на вулиці помітили екзотичних тварин: несподівані гості потрапили на відео

У Харкові 5 серпня помітили на вулиці верблюдів. Екзотичні тварини спокійно прогулювалися вздовж дороги в районі Окружної.

Відео з тваринами опублікували в Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

У Харкові верблюди гуляли вздовж Окружної

На відеоролику показано два верблюди, які йдуть одні вздовж дороги. Судячи з усього, людини поряд з ними немає, або вона просто не потрапила у кадр. Очевидці зняли на відео екзотичних для наших широт тварин і виклали в мережу.

Поки що залишається неясним, що робили верблюди на вулицях Харкова і хто за це несе відповідальність.

Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Саперно-Слобідській місцеві жителі спостерігали лося. Тварина розгулювала вздовж дороги і кидалася під колеса машин.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі викрили банду гшкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.