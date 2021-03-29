Ушел из жизни "киборг", защищавший Донецкий аэропорт: боролся с раком и коронавирусом

В воскресенье, 28 марта, скончался защитник донецкого аэропорта Игорь Гофман. Ветеран долгое время боролся с онкологией. Также он заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр на своей странице в Facebook .

"Мы разделяем вместе с семьей, близкими и друзьями Игоря боль от его потери", - говорится в сообщении.

Игорь Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Дочь Гофмана рассказала, что перед смертью ее отец хотел, чтобы его похоронили без прощания. Его семья исполнит последнюю волю Гофмана.

Стоит отметить, что у супруги Игоря также диагностировали COVID-19. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Семья защитника Украины просит пока их не беспокоить и выразить соболезнования позже.

Игорь Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Игорь Гофман был пулеметчиком 93-й ОМБр, но до военных действий занимался частным предпринимательством в строительной сфере. После событий в Иловайске в августе 2014 года, он ушел на войну добровольцем.

Гофман принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. Мужчина защищал старый терминал, диспетчерскую башню и здание пожарной части.

Игорь Гофман (фото: facebook.com/93OMBr)

Стоит отметить, что он на свой мобильный телефон записал видео с Донецкого аэропорта. По этой ссылке вы можете увидеть, что ему пришлось там пережить.