В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто с ребенком (фото)

В Харькове произошло ДТП с участием трамвая и авто
В Харькове случилось необычное ДТП. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. В аварии пострадала 41-летняя женщина вместе со своей 4-летней дочерью. Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.
Женщина вместе с ребенком получили травмы разной степени тяжести и их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (фото: facebook.com/police.kharkov)
Авария произошла сегодня, 12 мая, около 11:10 на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова.
По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и столкнулся с красным автомобилем Toyota, в котором находилась женщина с ребенком.
В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (фото: facebook.com/police.kharkov)
В данный момент работники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Пользователи сети также прокомментировали это ДТП.
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