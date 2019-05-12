В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто с ребенком (фото)

В Харькове случилось необычное ДТП. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. В аварии пострадала 41-летняя женщина вместе со своей 4-летней дочерью. Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

Женщина вместе с ребенком получили травмы разной степени тяжести и их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (фото: facebook.com/police.kharkov)

Авария произошла сегодня, 12 мая, около 11:10 на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и столкнулся с красным автомобилем Toyota, в котором находилась женщина с ребенком.

В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (фото: facebook.com/police.kharkov)

В данный момент работники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Пользователи сети также прокомментировали это ДТП.

Опять сошел с рельсов?

С них компенсацию не вытащить, сочувствую;

Если постараться, то компенсацию можно вытащить;

Возмещать ущерб сами они не стремятся.

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