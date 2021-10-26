У Харкові студенти політехніки погрожують протестами через COVID-19: "вмирають викладачі"

У Харківському політехнічному інституті студенти хочуть оголосити акцію протесту очного навчання через спалах коронавірусу. Зокрема, вони вимагають запровадити дистанційне навчання.

Так, студенти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" із 29 жовтня хочуть припинити відвідування очних занять.

Зазначається, що зараз у Харківській політехніці змішане навчання, і через це "вмирають та заражаються викладачі", "все частіше хворіють студенти".

Окрім того, вони звинувачують виш в ігноруванні рекомендацій МОН.

Вимоги студентів до ректорату:

дотримання рекомендацій МОН і зміна форми навчання на дистанційну,

не вакциновані викладачі повинні перейти на дистанційне навчання зі збереженням зарплати замість звільнення.

"Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар"– кажуть студенти.