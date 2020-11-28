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В Харькове студентка МВД попала в смертельную аварию: что известно о пострадавших

Харьков, Суббота 28 ноября 2020 17:18
В Харькове студентка МВД попала в смертельную аварию: что известно о пострадавших
В Харькове в ДТП со студенткой МВД погибла девушка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В автомобиле во время аварии находилось три девушки

В Харькове в ночь с 27 на 28 ноября произошла смертельная авария, в результате которой скончалась одна из пассажирок автомобиля Audi. Девушки направлялись в сторону улицы Академика Павлова по Московскому проспекту. В какой-то момент 22-летняя водитель не справилась с управлением машины и на высокой скорости влетела в островок безопасности. Подробности, фото и видео с места происшествия публикуются в местном сообществе "ТРУХА.Харьков" в Telegram.

"На Велозаводе, там, где недавно поставили светофоры, студентка МВД влетела на Ауди в островок безопасности! Пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, погибла. Остальных забрали скорые", — рассказали в сообществе.

В Харькове студентка МВД попала в смертельную аварию: что известно о пострадавших

В Харькове студентка МВД попала в смертельную аварию: что известно о пострадавших

В Харькове студентка МВД попала в смертельную аварию: что известно о пострадавших

В Харькове в ДТП со студенткой МВД погибла девушка (фото: t.me/truexanews)

Позже появились новые подробности и видео момента смертельной аварии. В результате ДТП погибла 25-летняя девушка — она ехала на переднем месте. Водитель и еще одна 25-летняя пассажирка с травмами доставлены больницу. Уцелевшая пассажирка оказалась курсанткой Харьковского национального университета внутренних дел.

"Водитель и еще одна 25-летняя пассажирка с травмами доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Одна из пострадавших — курсант Харьковского национального университета внутренних дел", — добавили в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, что ранее в Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста, который вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль.

Также мы сообщали, что 25 ноября в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются не только водителей, но и пассажиров.

Ранее мы писали о том, что появилось видео момента ДТП в Киеве на Окружной, когда таксист влетел в остановку с людьми.

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