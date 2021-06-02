У Харкові врятували кота, який 10 днів просидів у гнізді на високому дереві (відео)

У Харкові домашній кіт породи "британець" забрався на високу ялину і просидів там десять днів, поки господарі в розпачі розшукували улюбленця. В результаті волонтерам з організації по допомозі тваринам вдалося зняти бідолаху. У мережі з'явилося відео з порятунком кота.

"Домашній котик Скіф 10 днів просидів на ялинці і кликав на допомогу своїх господарів! Вся справа в тому, що британець Скіф живе в приватному секторі в елітному районі. Але одного разу він запримітив один будинок по сусідству, який здався йому підходящим для його величності кота", - йдеться в підписі до відео.

Господарі довго шукали кота і знайшли - він сидів на території сусідського особняка на високій ялині (близько 12 метрів).

Просидів Скіф так десять днів, він відчайдушно нявкав і кликав на допомогу. Причому кота не було видно, що ускладнювало його порятунок. Тоді господарі "британця" звернулися за допомогою до організації.

"Рятувальнику було непросто знайти кота серед гілок ялинки і колючих голок. Але вдалося. Скіф вибрав найкраще місце. Він примостився в гнізді! Втікача зняли, він як ніколи був радий бачити своїх господарів!"- повідомили рятувальники.

Відео: у Харкові з дерева зняли кота, який сидів у гнізді 10 днів