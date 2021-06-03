Тяжелобольного мальчика приняли ряды патрульной полиции: трогательное видео

Подробности трогательной истории

У Ростика рак мозга, и чтобы его поддержать патрульные приняли его в свои ряды. Ведь мальчик мечтает быть полицейским и ловить преступников.

Со всеми торжествами он принес присягу возле управления патрульных. Там ребенку вручили форму, удостоверение и именной жетон. А после этого с мигалками и сиренами Ростик поехал патрулировать город.

"Знакомьтесь - Ростислав Губин. Одной из его самых заветных мечтаний было присоединиться к рядам патрульной полиции. Вчера он воплотил свою мечту в жизнь - мальчик торжественно принес присягу и вместе с коллегами отправился на свое первое патрулирование", - делятся правоохранители.

Отмечается, что маленький Ростик борется с тяжелым недугом уже третий год, но правоохранители выразили надежду, что ребенку обязательно удастся преодолеть болезнь, и уже вскоре мальчик будет работать в рядах полиции.

В комментариях пользователи отмечают, что это достойный поступок, ведь "детская улыбка и эмоции - самое ценное".