В Харькове пьяная девочка-курсант с подружками избила сверстницу и сняла на видео

В Харькове девочки-подростки избили сверстницу, которую обвинили в воровстве. Несовершеннолетние сняли все на видео, после чего опубликовали ролик в сети, чтобы "похвастаться" экзекуцией. Кадры вызвали возмущение общественности, а сотрудники ювенальной полиции Украины уже установили всех участников происшествия.

Вопиющий инцидент произошел в жилмассиве Алексеевка. Организатором буллинга стала одна из девочек, которая может быть курсантом. Так, в своем Telegram она говорит, что "почти мент" и выставляет свои фото с элементами формы одежды Нацполиции.

"Особенно удивляет то, что девочка, которую мы пока обозначим как "Булер", ассоциирует свои аморальные действия с воспитанием, законным наказанием и восстановлением справедливости", - приводят в паблике "Харьков 1654" слова пользователя Facebook Вячеслава Маркова.

Шокирующие видео избиения и фотографии доступны в сети по этой и этой ссылкам.

В Харькове девочки побили сверстницу, которую обвинили в воровстве - в полиции отреагировали (Иллюстративное фото из открытых источников)

На кадрах показано, как девочки отчитывают сверстницу по имени Рита за кражу денег (якобы за 5 лет она похитила у своей подружки 5 тысяч гривен), распивают спиртные напитки, угрожают и заставляют стать на колени и просить прощения, жестоко избивают ногами и кулаками, плюют в лицо. Все это они снимают на телефон. Также в какой-то момент к подросткам присоединяется парень - за кадром слышен его смех.

"Оценку и квалификацию их действий, а также возможном уклонения от выполнения законных обязанностей, связанных с обучением и воспитанием несовершеннолетних детей со стороны их родителей или опекунов, дадут в полиции", - говорится в публикации.

Также правоохранители настоятельно призвали родителей обратить внимание на воспитание своих детей.

"Уважаемые родители, пока настоящие сотрудники полиции в режиме 24/7 раскрывают преступления, разоблачают, изолируют преступников и разыскивают "обидчиков" ваших детей далеко от собственных, вы, пожалуйста, займитесь простым воспитанием своих детей, чтобы дети полицейских, как и всех других, выходя из дома, также находились в безопасности", - говорится в публикации.