Курил и разговаривал по телефону: в Харькове "прославился" водитель троллейбуса (видео)

Так, инцидент произошел 2 сентября в троллейбусе №35.

На видео видно, что возле водителя стоит какой-то мужчина, который опирается на окно в его кабину. В этот момент рулевой держит сигарету правой рукой, а затем отдает мужчине телефон, который был в левой руке.

В этот момент в салоне звучит объявление о том, что транспорт подъезжает к остановке, а именно к станции "28 микрорайон".

В комментариях пользователи пишут, что водитель поступил не правильно и нужно было ему сделать замечание.