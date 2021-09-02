Курил и разговаривал по телефону: в Харькове "прославился" водитель троллейбуса (видео)

В Харькове водитель троллейбуса разговаривал по телефону и курил прямо во время движения. На видео его сняли разъяренные пассажиры.
Об этом сообщили в Telegram - "Труха".
Так, инцидент произошел 2 сентября в троллейбусе №35.
На видео видно, что возле водителя стоит какой-то мужчина, который опирается на окно в его кабину. В этот момент рулевой держит сигарету правой рукой, а затем отдает мужчине телефон, который был в левой руке.
В этот момент в салоне звучит объявление о том, что транспорт подъезжает к остановке, а именно к станции "28 микрорайон".
В комментариях пользователи пишут, что водитель поступил не правильно и нужно было ему сделать замечание.
Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутка напугала людей где под ногами проваливается пол.
Также в Киеве водитель маршрутки чуть не убил женщину. А в буквальном смысле он тащил ее по асфальту.