Курив і розмовляв по телефоні: у Харкові "прославився" водій тролейбуса (відео)

У Харкові водій тролейбуса розмовляв телефоном та курив прямісінько під час руху. На відео його зняли розлючені пасажири.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха".
Так, інцидент стався 2 вересня у тролейбусі №35.
На відео видно, що біля водія стоїть якийсь чоловік, який спирається на вікно до його кабіни. У цей момент керманич тримає сигарету правою рукою, а згодом віддає чоловікові телефон, який був у лівій руці.
В цей момент у салоні звучить оголошення про те, що транспорт під'їжджає до зупинки, а саме до станції "28 мікрорайон".
У коментарях користувачі пишуть, що водій вчинив не правильно і потрібно було йому зробити зауваження.
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