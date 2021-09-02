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Курив і розмовляв по телефоні: у Харкові "прославився" водій тролейбуса (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові водій тролейбуса розмовляв телефоном та курив прямісінько під час руху. На відео його зняли розлючені пасажири.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха".

Так, інцидент стався 2 вересня у тролейбусі №35.

На відео видно, що біля водія стоїть якийсь чоловік, який спирається на вікно до його кабіни. У цей момент керманич тримає сигарету правою рукою, а згодом віддає чоловікові телефон, який був у лівій руці.

В цей момент у салоні звучить оголошення про те, що транспорт під'їжджає до зупинки, а саме до станції "28 мікрорайон".

У коментарях користувачі пишуть, що водій вчинив не правильно і потрібно було йому зробити зауваження.

  • Потрібно було зауваження зробити;
  • Багато таких водіїв є у місті;
  • Водій тролейбуса він такий;
  • У нас більшість водіїв громадського транспорту курить за кермом;
  • Якщо в салон дим не йде, то вже добре;
  • Водій повинен слідкувати за дорогою, але відволікатися на всілякі дрібниці;
  • Який жах! І як довіряти такому водію.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутка налякала людей де під ногами провалюється підлога.

Також у Києві водій маршрутки мало не вбив жінку. А буквальнім сенсі він тягнув її по асфальті.

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