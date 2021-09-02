Курив і розмовляв по телефоні: у Харкові "прославився" водій тролейбуса (відео)

Так, інцидент стався 2 вересня у тролейбусі №35.

На відео видно, що біля водія стоїть якийсь чоловік, який спирається на вікно до його кабіни. У цей момент керманич тримає сигарету правою рукою, а згодом віддає чоловікові телефон, який був у лівій руці.

В цей момент у салоні звучить оголошення про те, що транспорт під'їжджає до зупинки, а саме до станції "28 мікрорайон".

У коментарях користувачі пишуть, що водій вчинив не правильно і потрібно було йому зробити зауваження.