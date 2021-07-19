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В Харькове пронесся сильный ливень: за 15 минут наделал беды

Автор: Людмила Жукова

Харьков 18 июля накрыло мощным ливнем, также по городу пронесся ураган. Всего за 15 минут улицы затопило водой, а район Салтовка пострадал больше всего.

Об этом сообщается в местном Telegram-канале "Труха Харьков".

Отмечается, что стильный ветер валил в городе деревья. К счастью, обошлось без жертв, сообщают очевидцы.

Единственное - в одном из дворов многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также на местном рынке сильный ветер и дождь повалил торговые палатки.

На кадрах видео можно рассмотреть, как сильный ветер клонит деревья к земле.

Ранее дождь прошел и в других районах города, в частности на проспекте Гагарина.

В Харькове пронесся ветер и сильный дождь

Напомним, что синоптики прогнозируют спад жары и приход в страну осадков уже с 20 июля.

Как мы сообщали ранее, в Черкассах 12 июля прошел сильный ливень. В результате непогоды некоторые улицы ушли под воду, а деревья падали на тротуары.

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ливень