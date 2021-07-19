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У Харкові пронеслася сильна злива: за 15 хвилин наробила біди

Автор: Людмила Жукова

Харків 18 липня накрило потужною зливою, також по місту пронісся ураган. Всього за 15 хвилин вулиці затопило водою, а район Салтівка постраждав найбільше.

Про це повідомляється в місцевому Telegram-каналі "Труха Харків".

Зазначається, що вітер валив у місті дерева. На щастя, обійшлося без жертв, повідомляють очевидці.

Єдине - в одному з дворів багатоповерхівок постраждала припаркована машина. На неї впав навіс, який вітром відірвало від вікна. Також на місцевому ринку сильний вітер і дощ повалив торгові намети.

На кадрах відео можна розглянути, як сильний вітер хилить дерева до землі.

Раніше дощ пройшов і в інших районах міста, зокрема на проспекті Гагаріна.

У Харкові пронісся вітер і сильний дощ

Нагадаємо, що синоптики прогнозують спад спеки та прихід в країну опадів вже з 20 липня.

Як ми повідомляли раніше, в Черкасах 12 липня пройшла сильна злива. В результаті негоди деякі вулиці пішли під воду, а дерева падали на тротуари.

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