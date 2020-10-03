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В Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26: место трагедии усыпано цветами

Чугуев, Харьков, Суббота 03 октября 2020 15:22
В Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26: место трагедии усыпано цветами
В Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Прощание на месте падения самолета прошло 3 октября

Прощание с погибшими во время катастрофы военного самолета Ан-26 25 сентября прошло в субботу, 3 октября. Курсантов и офицеров похоронили на месте трагедии, возле трассы под Чугуевом. Семьи погибших, однокурсники и преподаватели курсантов, которые разбились в самолете, сослуживцы старших военнослужащих принесли к памятнику, установленному на месте катастрофы, охапки цветов. Подробности и фотографии с места событий опубликовали в Kharkiv Today.

Как сообщается, траурное богослужение на месте крушения самолета началось в 9:30 утра. Поминальная служба длилась больше трех часов. В этом время движение на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" было ограничено.

В Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26: место трагедии усыпано цветами

В Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26: место трагедии усыпано цветами

Прощание на месте падения самолета Ан-26 (фото: 2day.kh.ua)

Стоит отметить, что 2 октября родственникам погибших начали выдавать их тела для захоронения. Следователи продолжают досудебное расследование. Государственная комиссия по расследованию крушения Ан-26 возле Чугуева (Харьковская область) рассматривает до десяти версий катастрофы.

В Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26: место трагедии усыпано цветами

Прощание на месте падения самолета Ан-26 (фото: ТРУХА Харьков)

Ранее мы писали, что во вторник, 29 сентября, попрощались с погибшим в катастрофе Виталием Вильховым, который скончался уже в больнице. Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба получил 90% ожогов тела и умер в реанимации 26 сентября - на следующее утро после крушения Ан-26.

Также мы писали про новую версию крушения Ан-26 с курсантами, о которой молчит следствие.

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