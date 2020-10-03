У Харкові попрощалися з загиблими у катастрофі Ан-26: місце трагедії усипане квітами

У Харкові попрощалися з загиблими у катастрофі Ан-26 (колаж: РБК-Україна)

Прощання на місці падіння літака відбулося 3 жовтня

Прощання з загиблими під час катастрофи військового літака Ан-26 25 вересня пройшло в суботу, 3 жовтня. Курсантів та офіцерів поховали на місці трагедії, біля траси під Чугуєвом. Сім'ї загиблих, однокурсники та викладачі курсантів, які розбилися в літаку, товариші по службі старших військовослужбовців принесли до пам'ятника, встановленого на місці катастрофи, оберемки квітів. Подробиці та фотографії з місця подій опублікували в Kharkiv Today.

Як повідомляється, траурне богослужіння на місці аварії літака почалося о 9:30 ранку. Поминальна служба тривала понад три години. У цей час рух на трасі "Київ-Харків-Довжанський" було обмежено.

Прощання на місці падіння літака Ан-26 (фото: 2day.kh.ua)

Варто зазначити, що 2 жовтня родичам загиблих почали видавати їх тіла для поховання. Слідчі продовжують досудове розслідування. Державна комісія з розслідування аварії Ан-26 біля Чугуєва (Харківська область) розглядає до десяти версій катастрофи.

Прощання на місці падіння літака Ан-26 (фото: ТРУХА Харьков)

Раніше ми писали, що у вівторок, 29 вересня, попрощалися з загиблими в катастрофі Віталієм Вільховим, який помер вже в лікарні. Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба отримав 90% опіків тіла і помер у реанімації 26 вересня - на наступний ранок після аварії Ан-26.

Також ми писали про нову версію аварії Ан-26 з курсантами, про яку мовчить слідство.