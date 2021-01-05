В Харькове покупатель ударил девушку-кассира ногой в лицо и нарвался на самосуд

В Харькове между посетителем супермаркета и девушкой-кассиром возник словесный конфликт, после чего неадекватный парень ударил ее в лицо ногой. Но агрессора постигла расплата - сначала в самом маркете, а потом и за ним.
Видео и фото инцидента появилось в Telegram-канал "Харьков 1654". Инцидент случился в магазине "Посад".
На кадрах видно, что девушка наклонилась за чем-то, и тут же получила удар ногой в лицо. Один из посетителей тут же набросился на агрессивного мужчину с кулаками.
В Харькове посетитель ударил ногой девушку-кассира (скрин видео)
Видео можно посмотреть по ссылке.
Затем его вывели на улицу, где несколько мужчин заставили стать в ту же позу, в которой стояла девушка. После чего он получил несколько ударов в лицо. Судя по всему "мстительницей" стала та самая девушка-кассир.
В Харькове агрессивный посетитель супермаркета был наказан (скрин видео)
Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Залютино. Что именно стало причиной ссоры покупателя и кассирши, непонятно.
Позже в местных Telegram-сообществах рассказали об обидчике девушки. Это 29-летний житель Харькова, который ранее попадался на разбое и домашнем насилии. Его в описании назвали "метадоновым наркоманом".
Мужчина, напавший на девушку-кассира в Харькове (фото: Харьков 1654)
Ранее мы писали, что в Киеве журналистку атаковали из-за гололеда, но агрессора постигла моментальная карма.
Также сообщалось, что водитель, который не уступил дорогу "скорой", был наказан.
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