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В Харькове подросток грозил устроить в школах теракты, как в Казани: хотел стать звездой TikTok

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Харьков, Пятница 04 июня 2021 22:13
В Харькове подросток грозил устроить в школах теракты, как в Казани: хотел стать звездой TikTok Фото: сотрудники СБУ установили псевдотеррориста в Харькове (ssu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове подросток разместил в социальной сети два видеоролика, в которых заявил о подготовке терактов в школах города, наподобие совершенного в мае массового убийства в российском колледже в Казани. Сотрудники спецслужбы смогли оперативно установить парня.

Об этом 4 июня сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

Молодой человек в TikTok опубликовал видео 1 и 2 июня с угрозами совершить террористические акты. Они якобы запланированы на 5 июня - в день праздника Последнего звонка в двух харьковских школах.

"Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Оказалось, что парень сам смонтировал эти ролики с целью прославиться в сети.

В Харькове подросток грозил устроить в школах теракты, как в Казани: хотел стать звездой TikTok

Выпускник харьковской школы ради популярности в сети угрожал устроить теракты в учебных заведениях (фото: facebook.com/VladislavAbdula)

"В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях", - рассказал Абдула.

В СБУ напомнили, что угроза совершения теракта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 УК. За его совершение уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Видео: подросток из Харькова угрожал устроить теракты в школах

Напомним, недавно произошел похожий случай в столице, где подростки "пошутили" в сети о подготовке стрельбы в школе Киева, поставив тем самым на уши полицию.

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