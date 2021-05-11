Стрельба в гимназии Казани: всплыли новые подробности о студенте-убийце (видео)

19-летний российский студент, который сегодня устроил стрельбу в гимназии Казани , в результате чего погибло 10 человек и 21 пострадал, должен был летом пойти служить в армию. Ильназ Галявиев получил отсрочку до 30 июня на время учебы.

Студента-убийцу должны были забрать в армию

Молодой человек в марте должен был явиться в военкомат на медкомиссию, но не пришел. После этого руководству гимназии № 175 послали повторную повестку.

Сообщается, что в военкомате не знали, что ученика отчислили из учебного заведения за систематические прогулы.

фото: t.me/Lshot

Психиатр одобрила владение оружием

По словам психиатра, которая выдала Галявиеву справку на получение оружия, никаких отклонений у парня она не нашла. Разрешение на ружье студент получил две недели назад.

Врач рассказала следователям, что в случае выявления малейших подозрений сразу отправила бы парня на расширенное медицинское обследование.

Также женщина призналась, что не помнит каких-либо индивидуальных особенностей, так как "через нее за один день проходит очень большой поток людей".

Ильназ Галявиев на втором курсе, за два года до массового убийства в казанской гимназии (фото: t.me/Lshot)

Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая людей в гимназии в Казани (фото: t.me/Eduvtatarstan)

Психиатра допрашивают, у нее изъяли у нее все документы исследования Галявиева.

Мать Галявиева знала о ружье сына

Мать студента, устроившего теракт - так власти назвали сегодняшнее массовое убийство в гимназии - рассказала, что видела ружье в доме, и знала, что сын получил лицензию на хранение оружия. Она отметила, что была против, однако повлиять не смогла.

"Не лезь, я буду охотиться", - передала она слова сына, когда тот принес ружье.

Сейчас женщина в шоковом состоянии, ее не пускают домой, и в квартире до сих пор работают саперы.

Также стало известно, что перед тем, как пойти сегодня в гимназию, Галявиев попытался поджечь квартиру, в которой жил.

Ученики рассказали о стрельбе в гимназии

В сети появилось видео из класса, где ученики прятались во время стрельбы, а также рассказы детей - очевидцев трагедии.

Видео: кадры из гимназии во время стрельбы, и рассказ учеников о трагедии в Казани 11 мая

После массового убийства Галявиев вышел из учебного заведения и сдался силовикам.

Ранее сообщалось, что появилось видео допроса стрелка в казанской гимназии. 19-летний убийца заявил, что считает себя Богом, и летом в нем "начал пробуждаться монстр", после чего он начал всех ненавидеть.