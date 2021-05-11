Стрельба в гимназии Казани: всплыли новые подробности о студенте-убийце (видео)
19-летний российский студент, который сегодня устроил стрельбу в гимназии Казани, в результате чего погибло 10 человек и 21 пострадал, должен был летом пойти служить в армию. Ильназ Галявиев получил отсрочку до 30 июня на время учебы.
Об этом 11 мая передает Тelegram-канал LIFE SHOT.
Студента-убийцу должны были забрать в армию
Молодой человек в марте должен был явиться в военкомат на медкомиссию, но не пришел. После этого руководству гимназии № 175 послали повторную повестку.
Сообщается, что в военкомате не знали, что ученика отчислили из учебного заведения за систематические прогулы.
фото: t.me/Lshot
Психиатр одобрила владение оружием
По словам психиатра, которая выдала Галявиеву справку на получение оружия, никаких отклонений у парня она не нашла. Разрешение на ружье студент получил две недели назад.
Врач рассказала следователям, что в случае выявления малейших подозрений сразу отправила бы парня на расширенное медицинское обследование.
Также женщина призналась, что не помнит каких-либо индивидуальных особенностей, так как "через нее за один день проходит очень большой поток людей".
Ильназ Галявиев на втором курсе, за два года до массового убийства в казанской гимназии (фото: t.me/Lshot)
Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая людей в гимназии в Казани (фото: t.me/Eduvtatarstan)
Психиатра допрашивают, у нее изъяли у нее все документы исследования Галявиева.
Мать Галявиева знала о ружье сына
Мать студента, устроившего теракт - так власти назвали сегодняшнее массовое убийство в гимназии - рассказала, что видела ружье в доме, и знала, что сын получил лицензию на хранение оружия. Она отметила, что была против, однако повлиять не смогла.
"Не лезь, я буду охотиться", - передала она слова сына, когда тот принес ружье.
Сейчас женщина в шоковом состоянии, ее не пускают домой, и в квартире до сих пор работают саперы.
Также стало известно, что перед тем, как пойти сегодня в гимназию, Галявиев попытался поджечь квартиру, в которой жил.
Ученики рассказали о стрельбе в гимназии
В сети появилось видео из класса, где ученики прятались во время стрельбы, а также рассказы детей - очевидцев трагедии.
Видео: кадры из гимназии во время стрельбы, и рассказ учеников о трагедии в Казани 11 мая
После массового убийства Галявиев вышел из учебного заведения и сдался силовикам.
Ранее сообщалось, что появилось видео допроса стрелка в казанской гимназии. 19-летний убийца заявил, что считает себя Богом, и летом в нем "начал пробуждаться монстр", после чего он начал всех ненавидеть.