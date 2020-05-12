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В Харькове подростки держали в страхе весь район: избивали людей ради смеха

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 09:31
В Харькове подростки держали в страхе весь район: избивали людей ради смеха
В Харькове "копы" поймали опасную банду несовершеннолетних (коллаж РБК-Украина)

В Харькове подростки избивали людей ради забавы

В Харькове полиция задержала группу опасных подростков, которые держали в страхе весь район Основа. Несовершеннолетние нападали на прохожих людей ради забавы и жестоко их избивали. В группу входило несколько детей от 13 до 16 лет.

Правоохранительные органы сообщили, что есть уже доказательства двух преступлений, которые совершили подростки. Далее будут проверяться другие инциденты. Об этом рассказали в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Сегодня на Основе задержали банду малолеток 13−16 лет, которые на улице устраивали "сафари", толпой нападали на людей и избивали ради развлечения", - сообщают в паблике.

В Харькове подростки держали в страхе весь район: избивали людей ради смеха

В Харькове подростки нападали на людей (фото: Харьков 1654)

Сейчас молодые ребята доставлены в полицейский участок и будут отвечать за преступные действия. Как оказалось, у банды был свой главарь. Это не подросток, а взрослый мужчина. Именно он указывал ребятам, на кого следует нападать.

В Харькове подростки держали в страхе весь район: избивали людей ради смеха

Главарь банды (фото: Харьков 1654)

Как мы ранее писали, в Запорожье молодые люди сорвали флаг Украины с флагштока. Свои действия подростки под смех сняли на видео, после чего кадры выложили в сеть.

Теги Новости Украины подростки
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