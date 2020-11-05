В Харькове пациенты "инфекционки" стоят в очереди в палату и дышат кислородом в приемном

В Харькове переполнена областная клиническая инфекционная больница - лечебное заведение, которое рассчитано на 290 коек, по состоянию на 5 ноября загружено на 100%. Также в реанимации находятся 12 больных.

Пациентам приходится ждать в очереди, пока не освободится место в палате. До этого их размещают в приемном отделении, где дают дышать кислородом. Об этом передает KHARKIV Today.

По словам директора харьковской "инфекционки" Павла Нартова, в больнице в обычных отделениях у них 26 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, есть 107 точек доступа магистрального кислорода, более 40 аппаратов кислородной поддержки - кислородных концентраторов.

"От этой бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас у нас есть 67 кислородных точек. И за счет детской больницы 40", - сказал он.

Когда в больницу поступают новые пациенты, а свободных коек нет, "скорая" принимает решение, с помощью какого кислородного оборудования каждый будет дышать, и больного временно размещают в приемном отделении.

"К нам доставляют больных, если у них есть низкий уровень сатурации (ниже 93%), в том случае, когда у нас есть свободные кровати кислородные. Если их нет, у нас есть в приемном отделении кислородный концентратор, через который они дышат. Мы смотрим, если есть больные, которые могут самостоятельно дышать, мы их просто освобождаем из кислородной точки или концентратора. Тот больной, который находится у нас в приемном отделении, госпитализируется на эту кислородную точку", - объяснил Нартов.

Директор харьковской больницы прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 в городе и области с приходом других респираторных заболеваний.

"Пока мы сдерживаем эту инфекцию. Но как будет в следующем месяце, когда будет еще грипп и другие респираторные инфекции, тогда нужно проводить дифференциальную диагностику между этими заболеваниями и решать - это коронавирусная инфекция или грипп. Тогда, наверное, будет течение этой инфекции значительно тяжелее", - заявил Нартов.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье переполнены отделения для больных с COVID-19, и мест в больнице больше нет.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек.