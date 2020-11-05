У Харкові пацієнти "інфекціонки" стоять у черзі до палати і дихають киснем в приймальному

У Харкові переповнена обласна клінічна інфекційна лікарня - лікувальний заклад, який розрахований на 290 ліжок, станом на 5 листопада завантажений на 100%. Також у реанімації перебувають 12 хворих.

Пацієнтам доводиться чекати в черзі, поки не звільниться місце в палаті. До цього їх розміщують в приймальному відділенні, де дають дихати киснем. Про це передає KHARKIV Today.

За словами директора харківської "інфекціонки" Павла Нартова, у лікарні у звичайних відділеннях у них 26 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Крім того, є 107 точок доступу магістрального кисню, понад 40 апаратів кисневої підтримки - кисневих концентраторів.

"Від цієї бочки живляться апарати ШВЛ і киснева магістраль. Зараз у нас є 67 кисневих точок. І за рахунок дитячої лікарні 40", - сказав він.

Коли до лікарні надходять нові пацієнти, а вільних ліжок немає, "швидка" приймає рішення, за допомогою якого кисневого устаткування кожен буде дихати, і хворого тимчасово розміщують у приймальному відділенні.

"До нас доставляють хворих, якщо у них є низький рівень сатурації (нижче 93%), в тому випадку, коли у нас є вільні ліжка кисневі. Якщо їх немає, у нас є в приймальному відділенні кисневий концентратор, через який вони дихають. Ми дивимося, якщо є хворі, які можуть самостійно дихати, ми їх просто звільняємо з кисневої точки чи концентратора. Той хворий, який знаходиться у нас в приймальному відділенні, госпіталізується на цю кисневу точку", - пояснив Нартов.

Директор харківської лікарні прогнозує погіршення ситуації з COVID-19 в місті та області з приходом інших респіраторних захворювань.

"Поки ми стримуємо цю інфекцію. Але як буде в наступному місяці, коли буде ще грип та інші респіраторні інфекції, тоді потрібно проводити диференціальну діагностику між цими захворюваннями та вирішувати - це коронавірусна інфекція чи грип. Тоді, напевно, буде перебіг цієї інфекції значно важчим", - заявив Нартов.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті переповнені відділення для хворих з COVID-19, і місць в лікарні більше немає.

Також ми писали про те, що в Івано-Франківську госпіталізованих з пневмонією більше, ніж лікарняних ліжок.