В Харькове пожаловались на условия в коронавирусной больнице: холодно в палатах и не хватает врачей

В Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте, пациенты с коронавирусом жалуются на ужасные условия. В частности, говорят, что в палатах холодно и отваливается потолок.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала одна из пациенток больницы Ольга Кравцова.

По словам женщины, она передвигается на инвалидном кресле и указала, что только забота неравнодушных людей позволила ей оказаться в палате. Также она рассказала, что попала по истине в "спартанские условия" и добавила. Однако ей повезло, ведь в этой больнице, в отличие от других, есть кислородные концентраторы.

"А в остальных больницах по городу и области люди просто задыхаются без кислорода", – написала Кравцова.

Отмечается, что условия в больнице не позволяют пациентам с инвалидностью поддерживать ежедневную гигиену, на пациентов с потолка и стен осыпается штукатурка.

"Вот я лежу в постели в куртке, шапке и капюшоне. У меня замерзают уши. Поэтому те, кто считал, что я отправилась на курорт, предлагаю поменяться со мной местами. Кто хочет на такой "курорт"?" - обратилась она к своим подписчикам.

В Харькове пациентка показала условия в ковидной больнице (facebook.com/Olya.Kravtsova)