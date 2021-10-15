ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарів

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 15 жовтня 2021 18:25
У Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарів Показали умови ковідної лікарні у Харкові (фото: УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті, пацієнти з коронавірусом скаржаться на жахливі умови. Зокрема, кажуть, що у палатах холодно та відвалюється стеля.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла одна з пацієнток лікарні Ольга Кравцова.

За словами жінки, вона пересувається на інвалідному кріслі та вказала, що тільки турбота небайдужих людей дозволила опинитися їй в палаті. Також вона розповіла, що потрапила по істині в "спартанські умови". Однак їй пощастило, адже у цій лікарні, на відміну від інших, є кисневі концентратори.

"А в решті лікарень по місту та області люди просто задихаються без кисню", – написала Кравцова.

Зазначається, що умови у лікарні не дозволяють пацієнтам з інвалідністю підтримувати щоденну гігієну, на пацієнтів зі стелі та стін обсипається тиньк.

"Ось я лежу в ліжку в куртці, шапці та капюшоні. У мене замерзають вуха. Тому ті, хто вважав, що я вирушила на курорт, пропоную помінятися зі мною місцями. Хто хоче на такий "курорт"?" – звернулася вона до своїх підписників.

У Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарівУ Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарівУ Харкові поскаржилися на умови в коронавірусній лікарні: холодно в палатах та не вистачає лікарівУ Харкові пацієнтка показала умови в ковідній лікарні (facebook.com/Olya.Kravtsova)

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус.

Також ми писали, що назвали варіант, як невакцинованим поїхати до іншої області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела