В Харькове парень пытался покончить с собой в ТРЦ у посетителей на глазах (видео)

Инцидент произошел сегодня вечером в ТРЦ "Никольский" в центре города.

На кадрах видно, что харьковчанин перелез через перила, и уже собирался сделать роковой шаг. В это мгновение его хватает за руку охранник ТРЦ, затем подключается еще один посетитель, и вместе они смогли вытянуть отчаявшегося парня внутрь.

Молодой человек сопротивлялся, и его пришлось спускать вниз к стойке администрации торгцентра просто на плече.

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После на место инцидента вызвали полицию, и суицидником занялись правоохранители.

По словам очевидцев, покончить с собой парень решил из-за неразделенной любви.

Как проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сведения о происшествии были зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений.

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