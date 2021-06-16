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В Харькове парень пытался покончить с собой в ТРЦ у посетителей на глазах (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Харькове молодой человек попытался совершить самоубийство в торгово-развлекательном центре. Парень решил броситься вниз с балкона 4-го этажа здания на глазах у других посетителей. К счастью, вовремя подоспела охрана, и трагедию удалось предотвратить.

Видео момента спасения суицидника 16 июня опубликовано в Telegram-канале "Х_Салтовка".

Инцидент произошел сегодня вечером в ТРЦ "Никольский" в центре города.

На кадрах видно, что харьковчанин перелез через перила, и уже собирался сделать роковой шаг. В это мгновение его хватает за руку охранник ТРЦ, затем подключается еще один посетитель, и вместе они смогли вытянуть отчаявшегося парня внутрь.

Молодой человек сопротивлялся, и его пришлось спускать вниз к стойке администрации торгцентра просто на плече.

В Харькове в ТРЦ мужчина пытался совершить самоубийство (коллаж с фото t.me/h_saltovka)

После на место инцидента вызвали полицию, и суицидником занялись правоохранители.

По словам очевидцев, покончить с собой парень решил из-за неразделенной любви.

Как проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сведения о происшествии были зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений.

Видео: в Харькове парень пытался броситься с 4-го этажа в ТРЦ

Ранее сообщалось, что в Днепре внезапно умер мужчина в торгцентре на глазах у посетителей, и в сети появилось видео с места происшествия.

Напомним, недавно во Львове 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас выпала из окна общежития и разбилась насмерть - в полиции считают, что это было самоубийство.

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ХарьковсамоубийствоинцидентТРЦ