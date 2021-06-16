В Харькове парень пытался покончить с собой в ТРЦ у посетителей на глазах (видео)

В Харькове молодой человек попытался совершить самоубийство в торгово-развлекательном центре. Парень решил броситься вниз с балкона 4-го этажа здания на глазах у других посетителей. К счастью, вовремя подоспела охрана, и трагедию удалось предотвратить.
Видео момента спасения суицидника 16 июня опубликовано в Telegram-канале "Х_Салтовка".
Инцидент произошел сегодня вечером в ТРЦ "Никольский" в центре города.
На кадрах видно, что харьковчанин перелез через перила, и уже собирался сделать роковой шаг. В это мгновение его хватает за руку охранник ТРЦ, затем подключается еще один посетитель, и вместе они смогли вытянуть отчаявшегося парня внутрь.
Молодой человек сопротивлялся, и его пришлось спускать вниз к стойке администрации торгцентра просто на плече.
В Харькове в ТРЦ мужчина пытался совершить самоубийство (коллаж с фото t.me/h_saltovka)
После на место инцидента вызвали полицию, и суицидником занялись правоохранители.
По словам очевидцев, покончить с собой парень решил из-за неразделенной любви.
Как проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сведения о происшествии были зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений.
Видео: в Харькове парень пытался броситься с 4-го этажа в ТРЦ
Ранее сообщалось, что в Днепре внезапно умер мужчина в торгцентре на глазах у посетителей, и в сети появилось видео с места происшествия.
Напомним, недавно во Львове 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас выпала из окна общежития и разбилась насмерть - в полиции считают, что это было самоубийство.