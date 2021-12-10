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В Харькове парень прыгнул на рельсы и парализовал работу метро (видео)

Автор: Татьяна Самарук

В Харькове мужчина парализовал работу станции метро "Центральный рынок". Отмечается, что гражданин прыгнул на рельсы и побежал по тоннелю.

Об этом сообщили в прессслужбе Харьковского метрополитена.

"В связи с проникновением постороннего лица в тоннель на станции “Центральный рынок” временно приостановлено движение поездов на Холодногорско-заводской линии метрополитена", - сообщили в пресс-службе метро.

Также в соцсетях опубликовали видео парализованной станции. На ролике видно, как сотни людей в подземке ждут, пока вагоны возобновят работу.

Впоследствии движение по Холодногорско-Заводской линии снова возобновили. Правоохранители задержали 16-летнего нарушителя. Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в метро Харькова подростки шокировали наглой выходкой.

Также мы писали, что в киевском метро пассажир попал под поезд.

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метро