У Харкові хлопець стрибнув на рейки та паралізував роботу метро (відео)

У Харкові чоловік паралізував роботу станції метро "Центральний ринок". Зазначається, що громадянин стрибнув на рейки й побіг тунелем.
Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.
"У зв’язку з проникненням сторонньої особи у тунель на станції “Центральний ринок” тимчасово призупинено рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену", - повідомили у пресслужбі метро.
Також у соцмережах опублікували відео паралізованої станції. На ролику видно, як сотні людей у підземці чекають, доки вагони відновлять роботу.
Згодом рух Холодногірсько-заводською лінією знову відновили. Правоохоронці затримали 16-річного порушника. Поліція порушила справу за статтею "Хуліганство".
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