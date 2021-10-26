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В Харькове оштрафовали сеть магазинов, которая торговала российскими конфетами: фото сладостей

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове Госпродпотребслужба обнаружила сеть магазинов сладостей, где продавались российские конфеты. В частности, на магазины применили штрафные санкции.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСС.

Так, специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые ввезли на территорию Украины незаконно.

"Очень странно, что до сих пор несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Отмечается, что согласно перечню запрещенных товаров в постановлении Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

Поэтому соответствующие сладости были сняты с реализации и запрещен дальнейший оборот конфет российского производства в рамках полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В частности, речь идет о продукции "Красный Октябрь", "кондитерского концерна "Бабаевский", АКконд". Всего есть 9 наименований конфет. За соответствующие нарушения были применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.

В Харькове торговали российскими конфетами (dpss.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что владелица известного бренда конфет попала в скандал из-за анекдота о "бандеровцах" на фоне Кремля.

Также мы писали, что в Днепре мужчине продали сладости с "сюрпризом".

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