В Харькове оштрафовали сеть магазинов, которая торговала российскими конфетами: фото сладостей

Так, специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые ввезли на территорию Украины незаконно.

"Очень странно, что до сих пор несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Отмечается, что согласно перечню запрещенных товаров в постановлении Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

Поэтому соответствующие сладости были сняты с реализации и запрещен дальнейший оборот конфет российского производства в рамках полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В частности, речь идет о продукции "Красный Октябрь", "кондитерского концерна "Бабаевский", АКконд". Всего есть 9 наименований конфет. За соответствующие нарушения были применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.

В Харькове торговали российскими конфетами (dpss.gov.ua)