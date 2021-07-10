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У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото)

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Харків, Субота 10 липня 2021 21:24
У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото) Колаж РБК-Україна: невідомі обстріляли трамвай у Харкові
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові вдень двоє невідомих скоїли кілька пострілів по трамваю з людьми. Внаслідок цього ніхто з пасажирів не постраждав.

Про це повідомили у Харківській міській раді у Facebook.

Так, інцидент трапився о 14:15 на вулиці Полтавський Шлях в районі вул. Семінарської.

Зазначається, що під час руху в напрямок центру невідомими був обстріляний з пневматичної зброї вагон трамваю маршруту №3.

Кулі розбили кілька вікон трамвая. В цей час пасажири в паніці попадали на підлогу.

У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото)

Фото: невідомі у Харкові обстріляли трамвай (facebook.com/kharkovgovernment)

Транспортний засіб було зупинено на Південній залізниці, на місце НП викликали правоохоронців та складений протокол.

Окрім того, повідомляється, що ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Але місцева преса стверджує зворотне, що чоловік у салоні травмувався розбитим склом.

У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото)Фото: невідомі у Харкові обстріляли трамвай (t.me/truexanews)

У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото)У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото)Фото: невідомі у Харкові обстріляли трамвай (t.me/police_kh_region)

Раніше ми повідомляли, що у Києві пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму.

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