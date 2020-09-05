В Харькове неадекват разгромил кафе из-за отказа покормить бесплатно: появилось видео

В Харькове парень разгромил кафе (коллаж: РБК-Украина)

Инцидент произошел днем в районе Конного рынка

5 сентября в Харькове в районе Конного рынка молодой человек разгромил заведение общественного питания. По данным очевидцев, инцидент произошел на фоне отказа администрации кафе покормить парня бесплатно. Неожиданная реакция "посетителя" кафе попала на камеру.

Видео и подробности случившегося опубликовали в канале Telegram ХарьковLife. Судя по видео, инцидент произошел посреди бела дня.

"Ситуация на конном рынке. Говорят он хотел бесплатно покушать, но ему отказали и вот...", - говорится в подписи к опубликованному ролику.

Разобраться с неадекватным парнем вышел шеф-повар заведения, однако к этому моменту молодой человек скрылся с места происшествия.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

В Харькове парень разгромил кафе из-за отказа покормить бесплатно

Напомним, что ранее двое пьяных парней без причины избили священника.

Ранее мы писали о похожем инциденте в Киеве. Так, неадекват избил девушку-бариста прямо в кафе.