ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові неадекват розгромив кафе через відмову погодувати безкоштовно: з'явилося відео

Харків, Субота 05 вересня 2020 16:39
У Харкові неадекват розгромив кафе через відмову погодувати безкоштовно: з'явилося відео
У Харкові хлопець розгромив кафе (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Інцидент стався вдень в районі Кінного ринку

5 вересня в Харкові в районі Кінного ринку молодий чоловік розгромив заклад громадського харчування. За даними очевидців, інцидент стався на тлі відмови адміністрації кафе погодувати хлопця безкоштовно. Несподівана реакція "відвідувача" кафе потрапила на камеру.

Відео і подробиці того, що сталося опублікували в каналі Telegram ХарьковLife. Судячи з відео, інцидент стався посеред білого дня.

"Ситуація на Кінному ринку. Кажуть, він хотів безкоштовно поїсти, але йому відмовили й ось...", - йдеться у підписі до опублікованого ролика.

Розібратися з неадекватною хлопцем вийшов шеф-кухар закладу, однак до цього моменту молодий чоловік зник з місця пригоди.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика.

У Харкові хлопець розгромив кафе через відмову погодувати безкоштовно

Нагадаємо, що раніше двоє п'яних хлопців без причини побили священника.

Раніше ми писали про схожий інцидент в Києві. Так, неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події нападкафенеадекватный человек
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся