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В Киеве два неадеквата избили священника: неожиданная реакция пострадавшего

Киев, Суббота 05 сентября 2020 13:15
В Киеве два неадеквата избили священника: неожиданная реакция пострадавшего
В Киеве двое мужчин избили священника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

После инцидента священник решил не писать заявление

В Киеве вечером 4 августа двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения сильно избили священника. Как сообщается, инцидент произошел вблизи ТРЦ NewWay. Мотив избиения молодые люди назвать не смогли. Подробности и фотографии нападавших опубликовали в социальной сети Facebook в сообществе "Киев Оперативный".

По данным свидетелей, сотрудники скорой помощи описали травмы как серьезные. Более того, незадолго до инцидента клирик перенес инсульт.

"Вчера вблизи ТРЦ NewWay двое молодых и не очень трезвых людей неизвестно зачем избили священника. Врачи скорой сообщили, что травмы священнослужитель получил серьезные, а еще недавно у него был инсульт", - говорится в сообщении.

Неожиданной оказалась реакция самого пострадавшего – священник отказался писать заявление.

"Правоохранители поймали дебоширов, но от написания заявлений пострадавший отказался, потому что "Бог им судья", - добавили в публикации.

В Киеве два неадеквата избили священника: неожиданная реакция пострадавшего

В Киеве два неадеквата избили священника: неожиданная реакция пострадавшего

В Киеве два неадеквата избили священника (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее российский священник допрашивал украинских военных на Донбассе.

Также мы писали, в Черновцах священник завил, что у него COVID-19, покашлял на журналистов и снял на видео.

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