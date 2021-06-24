В Днепре храбрая женщина спасла ребенка от наркоманов, которые били его головой о стену

В Днепре трое парней набросились на несовершеннолетнего ребенка и стали его жестоко избивать. За жертву вступилась храбрая женщина, которая проходила мимо. Предварительно известно, что 14-летний подросток пострадал от действий лиц с наркотической зависимостью.

Инцидент случился в полдень 23 июня возле Свято-Покровского храма (жилмассиве Одинковка). По словам юриста, в этом месте часто собираются сомнительные личности, которые распивают там алкогольные напитки. В этом месте тупик маршруток и детская площадка.

"Били жестоко. Двое держали, третий бил, причем бил головой об стену. Отбила мальчика реально храбрая женщина, которая проходила мимо и которая потом настаивала что хочет дать полиции показания, а полиции они не особо были нужны", - рассказала адвокат и добавила, что в итоге неадекваты напали еще на папу подростка, который пришел за него заступаться.

Интересно, что полицейские, по словам юриста якобы всего лишь "учили пацана жизни" и показания у женщины брать не особо хотели.

"Я надеюсь Самарская полиция дала родителям мальчика направление на СМЭ для фиксации телесных? Вы же не ждете что телесные у ребенка сойдут и вам дело расследовать не прийдется, правда?" - написала Юлия Сегеда, выразив надежду, что дело не станут заминать, как часто бывает в таких случаях.