В Харькове у мужчины из-за долгов за отопление забрали машину (фото)

Сумма долгов харьковчанина за отопление (за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети") составила 130 тысяч гривен.

В связи с этим, а также ввиду усиления контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, легковушку Nissan Leaf арестовали.

После этого машину злостного неплательщика за коммуналку доставили на площадку ГП "СЕТАМ", для дальнейшей реализации.

В Харькове у должника за коммуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергей Разумный)

"Так, в связи с усилением контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, работниками государственной исполнительной службы Харьковской области в этом векторе оперативно принимаются соответствующие меры", - говорится в публикации.