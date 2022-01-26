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В Харькове у мужчины из-за долгов за отопление забрали машину (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Харькове у мужчины из-за накопленной задолженности за коммуналку отобрали автомобиль. Транспорт изъяли работники государственной исполнительной службы Московского района города совместно с сотрудниками Нацполиции.

Об этом 26 января сообщил начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный в своем Facebook.

Сумма долгов харьковчанина за отопление (за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети") составила 130 тысяч гривен.

В связи с этим, а также ввиду усиления контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, легковушку Nissan Leaf арестовали.

После этого машину злостного неплательщика за коммуналку доставили на площадку ГП "СЕТАМ", для дальнейшей реализации.

В Харькове у должника за коммуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергей Разумный)

"Так, в связи с усилением контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, работниками государственной исполнительной службы Харьковской области в этом векторе оперативно принимаются соответствующие меры", - говорится в публикации.

Отметим, что это не первый случай за последнее время изъятия транспорта у неплательщиков коммуналки, которые накопили значительные суммы задолженности. Так, ранее в ноябре у жителя Николаева, который не заплатил за отопление 14 тысяч гривен долга, отобрали автомобиль (Renault, 1999 года).

Также мы писали о том, что с осени в Украине на автодорогах начали в принудительном характере взимать оплату с должников, в отношении которых есть решение суда, а в противном случае забирают машину.

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ХарьковКоммунальные платежи