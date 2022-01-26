У Харкові у чоловіка через борги за опалення забрали машину (фото)

Сума боргів харків'янина за опалення (за комунальні послуги "Харківські теплові мережі") склала 130 тисяч гривень.

У зв'язку з цим, а також зважаючи на посилення контролю та відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, легковик Nissan Leaf заарештували.

Після цього машину злісного неплатника за комуналку доставили на майданчик ДП "СЕТАМ", для подальшої реалізації.

У Харкові у боржника за комуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергій Розумний)

"Так у зв'язку із посиленням контролю та відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, працівниками державної виконавчої служби Харківської області у цьому векторі оперативно вживаються відповідні заходи", - йдеться в публікації.