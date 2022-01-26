У Харкові у чоловіка через борги за опалення забрали машину (фото)

У Харкові у чоловіка через накопичену заборгованість за комуналку відібрали автомобіль. Транспорт вилучили працівники Державної виконавчої служби московського району міста спільно зі співробітниками Нацполіції.
Про це 26 січня повідомив начальник управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Сергій Розумний у своєму Facebook.
Сума боргів харків'янина за опалення (за комунальні послуги "Харківські теплові мережі") склала 130 тисяч гривень.
У зв'язку з цим, а також зважаючи на посилення контролю та відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, легковик Nissan Leaf заарештували.
Після цього машину злісного неплатника за комуналку доставили на майданчик ДП "СЕТАМ", для подальшої реалізації.
У Харкові у боржника за комуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергій Розумний)
"Так у зв'язку із посиленням контролю та відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, працівниками державної виконавчої служби Харківської області у цьому векторі оперативно вживаються відповідні заходи", - йдеться в публікації.
Зазначимо, що це не перший випадок за останній час вилучення транспорту у неплатників комуналки, які накопичили значні суми заборгованості. Так, раніше в листопаді у жителя Миколаєва, який не заплатив за опалення 14 тисяч гривень боргу, відібрали автомобіль (Renault, 1999 року).
Також ми писали про те, що з осені в Україні на автошляхах почали в примусовому характері стягувати оплату з боржників, щодо яких є рішення суду, а в іншому випадку забирають машину.