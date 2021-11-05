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В Харькове мужчина умышленно поджигает свою квартиру: соседи боятся ложиться спать (видео)

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Харьков, Пятница 05 ноября 2021 15:25
В Харькове мужчина умышленно поджигает свою квартиру: соседи боятся ложиться спать (видео) Мужчина намеренно поджигает свою квартиру в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове жители многоэтажки среди ночи оказались на улице из-за пожара. В частности, такие случаи случаются не впервые, ведь пожары устраивает сосед.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Так, пожар произошел на улице Гарибальди, 4.

Очевидцы рассказали, что их сосед имеет наркотическую зависимость и уже второй раз устраивает в своей квартире пожар.

"Уже второй раз намеренно поджигает свою квартиру. Полиция отказывается брать заявление от жильцов дома. Сейчас он сбежал. Жильцы дома боятся ложиться спать. Каждый день как последний", - рассказали очевидцы.

В комментариях пользователи пишут, что мужчину нужно наказать за его поступки.

  • А у нас полиция только людей без прививки ловит. А на другие преступления им уже безразлично;
  • Какой ужас!
  • Наркоман себя хочет погубить и других;
  • Закрыть его в той квартире и пусть сидит.

Ранее мы сообщали, что на автозаправке в Харьковской области произошел масштабный пожар.

Также мы писали, что в Киево-Печерской лавре произошел пожар.

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