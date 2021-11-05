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У Харкові чоловік навмисне підпалює свою квартиру: сусіди бояться лягати спати (відео)

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Харків, П'ятниця 05 листопада 2021 15:25
У Харкові чоловік навмисне підпалює свою квартиру: сусіди бояться лягати спати (відео) Чоловік навмисно підпалює свою квартиру у Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові жителі багатоповерхівки серед ночі опинилися на вулиці через пожежу. Зокрема, такі випадки трапляються не вперше, адже пожежі влаштовує сусід.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Харків 1654".

Так, пожежа сталася на вулиці Гарібальді, 4.

Очевидці розповіли, що їхній сусід має наркотичну залежність і вже вдруге влаштовує у своїй квартирі пожежу.

"Вже вдруге навмисно підпалює свою квартиру. Поліція відмовляється брати заяву від мешканців будинку.Зараз він утік. Мешканці будинку тепер бояться лягати спати. Кожен день як останній",- розповіли очевидці.

У коментарях користувачі пишуть, що чоловіка потрібно покарати за його вчинки.

  • А в нас поліція тільки людей без щеплення ловить. А на інші злочини їм вже байдуже;
  • Який жах!
  • Наркоман себе хоче погубити й інших;
  • Закрити його в тій квартирі та хай сидить.

Раніше ми повідомляли, що на автозаправці у Харківській області сталась масштабна пожежа.

Також ми писали, що в Києво-Печерській лаврі сталася пожежа.

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Пожежа
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