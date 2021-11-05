У Харкові чоловік навмисне підпалює свою квартиру: сусіди бояться лягати спати (відео)

У Харкові жителі багатоповерхівки серед ночі опинилися на вулиці через пожежу. Зокрема, такі випадки трапляються не вперше, адже пожежі влаштовує сусід.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Харків 1654".

Так, пожежа сталася на вулиці Гарібальді, 4.

Очевидці розповіли, що їхній сусід має наркотичну залежність і вже вдруге влаштовує у своїй квартирі пожежу.

"Вже вдруге навмисно підпалює свою квартиру. Поліція відмовляється брати заяву від мешканців будинку.Зараз він утік. Мешканці будинку тепер бояться лягати спати. Кожен день як останній",- розповіли очевидці.

У коментарях користувачі пишуть, що чоловіка потрібно покарати за його вчинки.