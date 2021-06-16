В Харькове мать жестоко издевалась над дочкой: чужой ребенок снял видео
В Харькове женщина на прогулке издевалась над собственной дочерью. Она угрожала ребенку и дергала его за волосы. Свидетелем такого жестокого воспитания стала девочка, которая проходила мимо. О ситуации она рассказала своей маме.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Kharkiv Life".
Отмечается, что такой инцидент произошел возле школы №82.
Увиденное потрясло девочку, поэтому она сняла действия женщины на видео и отправила своей маме.
"Мой ребенок сегодня, наблюдая эту картину, звонила и плакала, что девочку убивают. Дочь подошла к взрослым, попросив помощи, но те не вмешались, сказав, что эта женщина здесь каждый день гуляет и так себя ведет", — сообщила женщина.
В полицию мама и ее дочка, которая стала свидетельницей, не обращались, но такое поведение горожанки возмутило сеть. В ролике можно увидеть, как женщина очень жестко обращается с ребенком. Она трясет девочку во все стороні и дергает за волосы.
В Харькове мать издевается над ребенком
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
- На такое спокойно смотреть нельзя!.
- Видео в полицию и соцзащиту!
- Чудовище в клетку ,а девочку в любящую семью !Печально, конечно, и очень жаль, что все безразличны.
- Вмешаетесь, а она потом ещё в суд на вас подаст что вы трогаете ее ребенка. Только полицию вызвать в таких случаях.
- Сколько агрессии, кошмар. Это нездоровые отношения в семье(( страшно представить,что происходит не на улице...
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