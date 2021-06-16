В Харькове мать жестоко издевалась над дочкой: чужой ребенок снял видео

В Харькове женщина на прогулке издевалась над собственной дочерью. Она угрожала ребенку и дергала его за волосы. Свидетелем такого жестокого воспитания стала девочка, которая проходила мимо. О ситуации она рассказала своей маме.

Отмечается, что такой инцидент произошел возле школы №82.

Увиденное потрясло девочку, поэтому она сняла действия женщины на видео и отправила своей маме.

"Мой ребенок сегодня, наблюдая эту картину, звонила и плакала, что девочку убивают. Дочь подошла к взрослым, попросив помощи, но те не вмешались, сказав, что эта женщина здесь каждый день гуляет и так себя ведет", — сообщила женщина.

В полицию мама и ее дочка, которая стала свидетельницей, не обращались, но такое поведение горожанки возмутило сеть. В ролике можно увидеть, как женщина очень жестко обращается с ребенком. Она трясет девочку во все стороні и дергает за волосы.

В Харькове мать издевается над ребенком

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.