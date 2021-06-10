В Киеве подростки забросали девочку яйцами до сотрясения мозга: всплыли новые детали конфликта

В Киеве подростки издевались над 12-летней девочкой и забрасывали ее яйцами , в результате чего школьница получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, и рассказала, что дочь стала получать угрозы от обидчиков.

Женщина требует публичного извинения и наказания всех виновных в инциденте, который произошел 25 мая на Почтовой площади средь бела дня. Пока же к матери девочки Дарье Судаковой с извинениями поступил только один телефонный звонок от мамы одной из обидчиц, а остальные родители до сих пор молчат.

Она рассказала, что в тот день компания фигурантов позвала 12-летнюю Катю Солодкину на прогулку, которая превратилась в жуткий буллинг - старшие подростки начали бить ее, обзывать и унижать, бросать яйцами в голову, при этом снимали происходящее на видео, смеялись.

В центре Киева подростки издевались над 12-летней школьницей (фото: facebook.com / Дарья Судакова)

"Позже я получила несколько видео от своего старшего сына. На этих роликах, которые распространяли в сети, дети хвастались буллингом. Конечно, я была шокирована и не могла для себя понять, чем руководствовались дети, когда совершали такую жестокость", - отмечает Судакова.

Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, присутствуют сцены насилия и звучит нецензурная брань!)

В Киеве девочку забросали яйцами старшие подростки (фото: facebook.com / Дарья Судакова)

Какая причина конфликта

Женщина считает, что возможной причиной издевательств над ее дочерью со стороны этой компании стало то, что Катя ранее по секрету рассказала ей, что компания увлекается плохими привычками.

"Уточнять не буду... Я похвалила ее за такую ​​искренность, отметив, что она поступила хорошо, ведь такие вещи губят жизни. Видимо, кто-то из детей узнал, что Катя рассказала мне обо всем. Это стало причиной конфликта", - рассказывает женщина.

При этом Дарья добавила, что эти подростки не является сверстниками ее дочери и даже не учатся с ней в одной школе.

С компанией этой девочка познакомилась в летнем лагере. Женщина сообщила, что вначале хотела запретить дочери общаться с ними, но психологи заверили ее в том, что подростков лучше не ограничивать и не запрещать.

"Тогда я даже и подумать не могла, что все может так закончиться", - говорит Судакова.

После издевательств подростков 12-летняя девочка получила сотрясение мозга и закрытую ЧМТ (фото: facebook.com / Дарья Судакова)

Что грозит подросткам за буллинг

В Подольском управлении полиции рассказали о том, что личности подростков установлены, и с ними уже пообщался следователь. Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия, ищут свидетелей и других причастных к преступлению лиц.

Между тем, в буллинге подростка могут обвинить только, если обидчик и жертва учатся в одной школе.

Как отметил старший инспектор отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киеве Виталий Ефименко, если это дети из двух разных школ, и кто-то один оскорбляет другого, то это уже считается конфликтом, и занимается этим ювенальная полиция. Тоже проводятся профилактические беседы, но уже под другой статье.

В полиции напомнили, что поставить на учет за буллинг смогут только по решению суда.

Родителям обидчика грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20-40 часов. Если инцидент произойдет во второй раз, то штраф возрастет от 1700 до 3400 гривен.