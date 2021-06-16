У Харкові мати знущалася над дочкою: чужа дитина зняла відео

У Харкові жінка на прогулянці знущалася над власною дочкою. Вона погрожувала дитині і смикала його за волосся. Свідком такого жорстокого виховання стала дівчинка, яка проходила повз. Про ситуацію вона розповіла своїй мамі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Kharkiv Life".

Зазначається, що такий інцидент стався біля школи №82.

Побачене вразило дівчинку, тому вона зняла дії жінки на відео і відправила своїй мамі.

"Моя дитина сьогодні, спостерігаючи цю картину, дзвонила і плакала, що дівчинку вбивають. Дочка підійшла до дорослих, попросивши допомоги, але ті не втрутилися, сказавши, що ця жінка тут кожен день гуляє і так поводиться", — повідомила жінка.

У поліцію мама і її дочка, яка стала свідком, не зверталися, але така поведінка городянки обурило мережу. У ролику можна побачити, як жінка дуже жорстко поводиться з дитиною. Вона трясе дівчинку в усі боки і смикає за волосся.

У Харкові мати знущається з дитини

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