UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове мать три месяца не выпускала ребенка из дома: шум подняли в школе

Автор: Анна Шиканова

В Харькове мать три месяца не выпускала свою дочь-школьницу три месяца из квартиры. О том, что девочку закрыли в квартире, узнали только после того, как в школе забили тревогу.

Детали рассказали в издании Newsroom.

Учителя одной из школ на Салтовке в Харькове начали серьезно беспокоиться после того, как одна из учениц не появилась в школе ни 1 сентября, ни после. Связаться с матерью девочки или с самой школьницей тоже не смогли.

Девочка не явилась на медицинский осмотр перед началом занятий, не пришла на встречу с педагогом, не появилась на линейке, а также ее не было в школе в первые дни занятий.

Обеспокоенные учителя наведались домой, но двери им никто не открыл. Соседи на контакт идти не захотели и не стали объяснять, что происходит.

Тогда педагоги обратились в службу по делам детей и в городской центр социальных служб "Довіра". В начале сентября учителя написали заявление в полицию. В процессе поисков ребенка педагогам удалось узнать, что мама девочки психически больна и давно состоит на учете у социальных служб.

О том, что происходит с пятиклассницей не смогли рассказать учителям ни бабушка, ни отец ребенка. Оказалось, что девочку уже давно никто не видел. А отец уже даже подавал иск в суд, чтобы дочку забрали у матери, и она смогла жить с ним.

Учителя вместе с родственниками обратились к ювенальному инспектору, в скорую помощь, к местным депутатам, в ГСЧС – искали любой путь, чтобы освободить девочку. Только через четыре дня в указанную квартиру приехали спасатели, и вскрыли дверь.

Там они обнаружили маму в невменяемом состоянии и школьницу – в глубоком стрессе. Оказалось, что у матери произошел рецидив психического заболевания и она перестала общаться с людьми сама, а дочь просто закрыла в квартире и никуда не выпускала несколько месяцев.

Школьницу передали медикам, а потом - родственникам, а ее маму – госпитализировали в психиатрическую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах горе-мать бросила маленькую дочь в запертой квартире.

А также рассказывали о том, что в Мариуполе малышка играла со спичками и подожгла на себе одежду.

Читайте РБК-Украина в Google News
РасследованиеХарьков