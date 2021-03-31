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В Харькове от коронавируса умер двухмесячный младенец

Новина українською → Харьков, Среда 31 марта 2021 16:11
В Харькове от коронавируса умер двухмесячный младенец Коллаж РБК-Украина: в Харькове младенец умер от COVID-19
Автор: Владимир Костырин

В больнице Харькова умер 2-месячный младенец от коронавируса. У малыша была сопутствующая патология - врожденные пороки сердца.

Об этом передали в пресс-службе Харьковского лабораторного центра Минздрава.

Ребенок из Бахмута Донецкой области находился на стационарном лечении в Харьковской области.

Кроме того, от COVID-19 скончался 11-летний ребенок из Нововодолажского района, который более 2 недель находилась в реанимации, и был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.

В лабораторном центре фиксируют рост случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю (с 22 по 28 марта) на 28%.

"Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть. За последние 3 дня от СОVID-19 умерло 2 ребенка. За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция унесла жизни", - говорится в сообщении.

Всего в Украине умерло от коронавируса уже 20 детей.

В Харьковском лабораторном центре проинформировали, что в области в марте заболели 1334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.

Ранее сообщалось, что 23 марта в Мариуполе от COVID-19 умер двухмесячный младенец, у которого были осложнения. Малыш скончался спустя сутки после госпитализации.

Также мы писали о том, что в Ужгороде беременная женщина с COVID-19 потеряла ребенка.

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