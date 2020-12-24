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Месяц лежала в больнице: беременная украинка с COVID-19 потеряла ребенка

Ужгород, Четверг 24 декабря 2020 14:22
Месяц лежала в больнице: беременная украинка с COVID-19 потеряла ребенка
В Ужгороде женщина потеряла малыша из-за COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ужгороде женщина с подтвержденным коронавирусом потеряла ребенка. Женщину привезли в роддом Ужгорода на 25-й неделе беременности и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она пролежала в больнице около месяца, но потеряла малыша.

Как сообщается в сюжете "Суспильного", сейчас Наталья находится в реанимационном отделении роддома. Здесь она проходит реабилитацию. По ее словам, чувствует она себя нормально.

"У меня была температура. Лежала в областной инфекционной больнице. Дальше я не помню", — сказала роженица.

Врач-анестезиолог Иван Петринко сообщил, что пациентка в роддом прибыла 25 ноября с подозрением на COVID-19 и с подтвержденной пневмонией. 1 декабря ее состояние ухудшилось.

"На следующий день, 2 декабря, утром ей стало хуже, но до 14 часов ей уже очень стало плохо. Возникла очень тяжелая дыхательная недостаточность, сатурация снизилась до 60, частота дыхания была 50, то есть все показывало, что ее надо переводить на искусственную вентиляцию легких. Еще несколько дней она находилась на таких жестких условиях ИВЛ", - сообщил врач.

16 дней роженица находилась на искусственной вентиляции легких.

"За это время, к сожалению, произошла антенатальная гибель плода, ребенок умер внутриутробно. Слава Богу, удалось завершить все консервативно, она не нуждалась в операции, которую трудно бы перенесла", - сообщил доктор.

Сейчас женщина нуждается в помощи врачей и пробудет в больнице еще какое-то время.

В Ужгороде беременная женщина с коронавирусом потеряла малыша

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