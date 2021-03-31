У Харкові від коронавірусу померло двомісячне немовля

В лікарні Харкова померло 2-місячне немовля від коронавірусу. У малюка була супутня патологія - вроджені вади серця.

Про це передали в прес-службі Харківського лабораторного центру МОЗ.

Дитина з Бахмута Донецької області перебувала на стаціонарному лікуванні в Харківській області.

Крім того, від COVID-19 померла 11-річна дитина з Нововодолазького району, яка понад 2 тижні перебувала в реанімації, і була вражений ще одним небезпечним збудником - герпесвірусом.

В лабораторному центрі фіксують зростання випадків зараження коронавірусом за останній тиждень (з 22 по 28 березня) на 28%.

"Особливістю третьої "хвилі" є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. Перебіг хвороби у дітей набув більшої важкості. За останні 3 дні від СОVID-19 померло 2 дитини. За весь період епіднагляду за СОVID-19 в нашій області це перші діти, в яких інфекція забрала життя", - йдеться в повідомленні.

Всього в Україні померло від коронавірусу вже 20 дітей.

У Харківському лабораторному центрі поінформували, що в області у березні захворіли 1334 дитини. За віком - більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, троє немовлят, народжених від хворих матерів.