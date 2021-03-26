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В Мариуполе от COVID-19 умер двухмесячный младенец: "сгорел" за сутки

Новина українською → Мариуполь, Пятница 26 марта 2021 15:46
В Мариуполе от COVID-19 умер двухмесячный младенец: "сгорел" за сутки Коллаж РБК-Украина: в Мариуполе младенец умер от COVID-19
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе в больнице от коронавируса умер двухмесячный младенец. Медики пытались спасти малыша после госпитализации, однако, к сожалению, все усилия оказались тщетны.

Об этом 26 марта передает местное издание MRPL.CITY.

По словам медицинского директора городской больницы №4 Андрея Серветника, мама мальчика болела COVID-19, и у ребенка были сопутствующие заболевания.

Летальный случай произошел 23 марта.

Клинический диагноз - COVID-19 на фоне тяжелого соматогенного фона, обремененного двусторонней пневмонией.

"Консультативно-экспертная комиссия будет собрана при получении гистологических и патоморфологических данных. После будет более подробный разбор этого случая", - рассказал Серветник.

Также он уточнил, что малыш находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем, передает "Сегодня".

"Ребенок имел осложнения, не связанные с COVID-19, но которые повлияли на его течение", - отметил директор больницы.

Малыш скончался спустя сутки после госпитализации.

Медик добавил, что в больнице состояние мальчика быстро ухудшалось.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде беременная женщина с COVID-19 потеряла ребенка.

Напомним, недавно врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей.

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